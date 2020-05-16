ايطاليا تسجل اكثر من 870 اصابة و153 وفاة جديدة بكورونا

2020/05/16 | 19:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت هيئة الدفاع المدني الايطالية، اليوم السبت، عن تسجيل اكثر من 870 اصابة و153 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الهيئة في إحصائية جديدة اليوم، إن "حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 875 حالة، مقارنة مع 888 في إحصائية 13 ايار، و992 في 14 ايار، و789 في15 ايار، ليصل العدد الإجمالي إلى 224 ألفاً و760".وأضافت ان "العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 153 حالة جديدة، وبلغ 31 ألفاً و763".وأشارت إلى "تراجع عدد الحالات النشطة خلال الساعات الـ24 الماضية من 72 ألفاً و070 إلى 70 ألفاً و187"، مبينة "استمرار انخفاض حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة، حيث تراجع هذا المؤشر من 808 إلى 775 حالة".وأكدت انه "تم زيادة عدد المتعافين بواقع 2605 حالات، حيث ارفع المؤشر من 120 ألفاًو 205 إلى 122 ألفاً و810 أشخاص، بينما بلغت حصيلة الفحوص التي تم إجراؤها نحو 1.9 مليون".

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