رئيس الوزراء العراقي: الحشد الشعبي هو حشد وطن والتشكيك به يجب أن يتوقف

2020/05/16 | 19:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن قانون الحشد رقم 40 الصادر في عام 2016 هو الإطار القانوني الذي يحمي الهيأة، مشيرا الى ان قوة الدولة هي عندما تكون منسجمة مع قوانينها ومع شعبها.

في كلمة القاها خلال زيارته مقر هيأة الحشد الشعبي اليوم، قال الكاظمي "أننا مقبلون على صولة نهائية لإجتثاث تنظيم داعش الذي يحاول إعادة تنظيم فلوله، وأن مقاتلي الحشد الشعبي في مقدمة الذين ينفذون هذه الصولة الى جانب اخوانهم في الجيش وبقية القوات المسلحة "، وفقا لبيان مكتبه الاعلامي.

وأضاف الكاظمي أن "قانون الحشد رقم 40 الصادر في عام 2016 هو الإطار القانوني الذي يحميكم وسندافع عنه، وأن قوة الدولة هي عندما تكون منسجمة مع قوانينها ومع شعبها"، مشيرا الى أن "هذا الحشد هو حشد الوطن الذي ستخلد تضحياته وشهداؤه في ذاكرة العراقيين".

وحذر الكاظمي من "وجود بعض الأصوات النشاز التي تحاول ايجاد فجوة بين الحشد وبين الدولة، قائلا إن هذا التشكيك يجب أن يتوقف، لافتا الانتباه الى أن "الحشد تأسس استجابة لفتوى المرجعية الدينية ممثلة بالسيد علي السيستاني وأن الانتقاص من شهدائه من قبل أية جهة كانت أمر مرفوض تماماً".

وفي ختام كلمته اكد رئيس الوزراء على "دعمه للحشد في اطاره القانوني والرسمي، ووعد قيادة الحشد الشعبي بزيارات مقبلة للإطلاع على احتياجاتهم وتنسيق العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الارهابي"، بحسب البيان.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء "رئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الذي القى كلمة رحب فيها بزيارة الكاظمي، وأشار فيها الى تضحيات الحشد الشعبي في الدفاع عن الوطن".

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بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، مع السفير الامريكي ماثيو تولر، جهود القوى السياسية لاكمال الكابينة الوزارية لحكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وذكر بيان رسمي، ان "الحلبوسي، استقبل اليوم السفير الأ

بغداد اليوم- بغداد

قال عضو لجنة الأمن النيابية، عبد الخالق العزاوي، السبت (16 آيار 2020)، ان مسلحي تنظيم داعش يقفون وراء 99% من الحرائق التي تطال حقول الحنطة.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "99% من حرائق الحنطة في المحافظات التي

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زار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت (16 أيار 2020)، هيأة الحشد الشعبي والتقى رئيس الهيأة، فالح الفياض.





وقال مصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء، أجرى زيارة لمقر هيأة الحشد الشعبي ف

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