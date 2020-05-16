نائب يبين سبب الخروقات الأمنية الاخيرة في صلاح الدين

2020/05/16 | 19:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..عزا النائب عن محافظة صلاح الدين محمد البلداوي، السبت، الخروقات الاخيرة بالمحافظة الى استبدال مدير امن المحافظة ومدير استخباراتها جراء الضغوطات السياسية من داخل المحافظة.وقال البلداوي لـ/المعلومة/ ان “خروقات محافظة صلاح الدين تعود الى الخلل في المعلومة الاستخبارية والوصول الى الجماعات الارهابية قبل تنفيذها الجريمة”.واضاف ان “ضعف العنصر والمعلومة الاستخبارية في صلاح […]

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