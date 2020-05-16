2020/05/16 | 19:45 - المصدر: راديو المربد
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة البصرة: سجلنا اليوم إصابة واحدة في "الحيانية" و 13 حالة شفاء) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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