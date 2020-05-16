سوريا – اشتباكاتٌ جديدة بين فصائل المعارضة عند معبر باب السلامة الحدودي

2020/05/16 | 19:50 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت اشتباكاتٌ عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، اليوم السبت، بين فصائل موالية لتركيا، عند معبر باب السلامة الحدودي.وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «الاشتباكات اندلعت بين مقاتلين ينحدرون من مدينة تل رفعت، والمكتب الأمني، في…

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