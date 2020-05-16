الحشد الشعبي يعلن قتل 4 من ارهابيي داعش في” الميتة”

2020/05/16 | 20:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أعلن القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، السبت، مقتل 4 من ارهابيي داعش في معركة الميتة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.وقال الحسيني لـ /المعلومة/، ان “لواء 23 في الحشد الشعبي خاض في ساعة متاخرة من مساء يوم امس معركة شرسة مع داعش الارهابي في منطقة الميتة على الحدود بين ديالى وصلاح […]

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