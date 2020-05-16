2020/05/16 | 20:16 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عمليات بغداد تعلن القبض على 3 متهمين بالسرقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/16 | 20:16.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعلن القبض على 3 متهمين بالسرقة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعلن القبض على 3 متهمين بالسرقة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تعلن القبض على 3 متهمين بالسرقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).