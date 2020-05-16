صحيفة امريكية : ترامب يضع الولايات المتحدة بمواجهة مفتوحة مع كورونا

2020/05/16 | 20:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… بينت صحيفة ( ذي هيل) الامريكية ، السبت، أن ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب تواجه انتقادات حادة بسبب عدم وجود خطة وطنية شاملة لمكافحة فايروس كورونا.وذكر تقرير للصحيفة ترجمته وكالة / المعلومة/ انه ” وطبقا لخبراء الصحة العامة فان نهج التفريق بين الولايات يعرضها للخطرويجعل الولايات المتحدة عرضة لموجة من العدوى التي […]

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