رصاص مجهول يٌجهز على محامٍ في ديالى

2020/05/16 | 20:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، السبت، باغتيال محام بهجوم مسلح شمال شرقي مدينة بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن مسلحين مجهولين اطلقوا النار على محام قرب منزله في قرية نهر الشيخ التابعة لناحية العبارة 15 كم شمال شرقي بعقوبة، ما اسفر عن مقتله بالحال.

واضاف ان القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، ولم يحدد الحادث ان كان عملا ارهابيا او جنائيا.

وتشهد ديالى منذ نيسان الماضي وحتى الان تصاعدا بالهجمات الارهابية في سابقة امنية لم تشهدها منذ اكثر من 4 اعوام، ما تسبب بسقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيين والاجهزة الامنية.

ويعزو المختصون اسباب تصاعد الحوادث الامنية الى ضعف الخطط الامنية وتداخل الصلاحيات الامنية وسوء توزيع وانتشار القطعات الامنية بالشكل الصحيح الى جانب مشاكل الفساد الاخرى.

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