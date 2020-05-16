الفياض: الحشد الشعبي سيبقى مدافعاً عن وحدة العراق وسيادته

2020/05/16 | 20:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياص، اليوم السبت، أن القائد الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس هو صاحب البصمة الأساسية في انطلاق الحشد الشعبي وبنائه ودعمه، مشددا على أن الحشد الشعبي سيبقى مدافعا عن وحدة العراق وسيادته.

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