تعرف على القميص الذي سيرتديه لاعبي ريال مدريد في الموسم الجديد

2020/05/16 | 20:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ظهرت تسريبات جديدة لقمصان ريال مدريد للموسم (2020-2021)، بعد أن كانت قد برزت صور مسبقة عن القميص ذي اللون الوردي الذي سيرتديه الفريق الملكي في الموسم القادم.ونشرت بوابة “Footy Headlines” القمصان الثلاثة لريال مدريد للموسم المقبل، والتي ستكون بالألوان: الأبيض، والأسود، إضافة إلى الوردي.انتهى 25ن

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