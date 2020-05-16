2020/05/16 | 20:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الايراني لتهنئته بتسنمه منصبه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/16 | 20:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الايراني لتهنئته بتسنمه منصبه) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الايراني لتهنئته بتسنمه منصبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).