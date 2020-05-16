ذي قار تخاطب البرلمان باستثناء المحافظة من إيقاف المشاريع الخدمية “وثيقة”

2020/05/16 | 20:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار أعلن محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، اليوم السبت، عن مفاتحة لجنة الخدمات النيابية في مجلس النواب العراقي لغرض استثناء المحافظة من التعاقد لتنفيذ مشاريع خدمية جديدة، كون المحافظة منكوبة رسمياً.وقال الوائلي، ان ” المحافظة مرت بظروف استثنائية وغير طبيعية في الفترة الماضية حالت دون صرف تخصيصات ٢٠١٩ في الموازنة العامة […]

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