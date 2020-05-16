“يس عراق” في شوارع العاصمة وترصد “غزو البايسكلات”: العودة للدراجات الهوائية في حظر كورونا

2020/05/16 | 20:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – يس عراق:

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