 السلطات التركة تعزل عشرات العمال الزراعيين بينهم سوريين

2020/05/16 | 20:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدمت #السلطات_التركية على عزل عشرات العمال الزراعيين، بينهم سوريين، لمدة 14 يوماً ضمن نطاق إجراءات وقف تفشي فيروس كورونا.وفي التفاصيل، وصل إلى ميناء مرسين جنوب #تركيا، اليوم السبت، 110 لاجئ سوري قادمين من #قبرص…

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