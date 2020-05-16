ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في مصر

2020/05/16 | 20:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سجلت مصر، اليوم السبت، قفزة كبيرة لمعدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حيث تم رصد 491 حالة جديدة مقابل 399 في إحصائية أمس الجمعة.وأفاد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسمها، خالد مجاهد، بتسجيل 491 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 11719.ويمثل […]

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