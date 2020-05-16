الجزائر تسجل 192 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا

2020/05/16 | 20:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 192 اصابة جديدة وست حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان، انها "سجلت 192 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 187 في اليوم السابق، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 6821".وأضافت انها "سجلت ست وفيات جديدة، مقارنة بـ7 وفيات أمس الجمعة، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد جراء فيروس كورونا إلى 542".وبينت انه "أما فيما يخص الحالات التي تماثلت للشفاء فقد ارتفع إلى 3409 حالة، وهذا بعدما سجلت مصالح وزارة الصحة 138 حالة جديدة تماثلت للشفاء خلال الساعات الأخيرة".

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