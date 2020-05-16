تركيا تسجل تراجعا لافتا للوفيات اليومية بفيروس كورونا برصد 41 حالة

2020/05/16 | 20:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

سجلت تركيا، اليوم السبت، تراجعا لافتا جديدا للوفيات جراء فيروس كورونا المستجد على أساس يومي، حيث ...





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