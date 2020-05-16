مصدر يكشف تفاصيل حادثة قتل

2020/05/16 | 20:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر حكومي في ديالى ، السبت، عن تفاصيل حادثة قتل في منطقة نهر الشيخ شمال شرق بعقوب...





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