بالوثيقة.. محافظ ذي قار يخاطب البرلمان لاستثناء المحافظة من إيقاف المشاريع الخدمية

2020/05/16 | 20:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

أعلن محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، السبت، مفاتحة لجنة الخدمات النيابية في مجلس النواب العراقي لغرض...





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