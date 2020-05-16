الحلبوسي يستقبل السفير الأميركي لدى العراق

2020/05/16 | 20:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، مع السفير الامريكي ماثيو تولر، جهود القوى السياسية لاكمال الكابينة الوزارية لحكومة رئيس مجل...

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