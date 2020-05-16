مسؤول عسكري ايراني يلتقي وزير الدفاع العراقي.. ماذا دار بينهما؟

2020/05/16 | 20:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد الملحق العسكري الإيراني في بغداد العميد مصطفى مراديان على ضرورة تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين إيران والعراق....

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