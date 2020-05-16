قيادة عمليات بغداد تعلن القبض على 3 متهمين بالسرقة

2020/05/16 | 20:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، القاء القبض على 3 متهمين بالسرقة.وذكرت القيادة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات بغداد، القت القبض ثلاثة متهمين اقدموا على سرقة محل موبايلات فيه ٥٠ جهاز موبايل و٣٠٠ كارت شحن، ومبلغ ٥٠٠ الف بواسطة قطع جزء من المحل بالاوكسجين”.واضافت: […]

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