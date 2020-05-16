الامن النيابية تحمل قيادات امنية مسؤولية نزيف الدم في ديالى

2020/05/16 | 20:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد حمل عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، السبت، 3 قيادات امنية مسؤولية نزيف الدم في ديالى.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/، ان”لجنة الامن والدفاع النيابية عقدت اجتماعا موسعا حول امن عدة محافظات ومنها ديالى بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب وتم تحديد الاخطاء والثغرات التي تقف وراء تكرار الخروقات […]

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