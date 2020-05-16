الموقف الوبائي في العراق: عشرات الإصابات الجديدة و4 وفيات

2020/05/16 | 20:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرسجل العراق، السبت، عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسط دعوات إلى إعادة تطبيق الحظر التام للتجوال.

سجلت البلاد 67 إصابة جديدة و4 حالات وفاة

وذكرت وزارة الصحة في بيان، 16 آيار/مايو، أن مختبراتها أجرت 3 آلاف و100 فحص على نماذج جديدة وسجلت 67 إصابة في عموم البلاد.

وتوزعت الإصابات، وفق البيان، كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 25

بغداد/ الكرخ: 25

مدينة الطب: 8

البصرة: 1

ميسان: 1

كركوك: 1

ذي قار: 5

نينوى: 1

كما سجلت الوزارة، 4 حالات وفاة جديدة بالوباء جميعها في بغداد، مقابل 37 حالة تماثلت للشفاء في بغداد والبصرة وبابل وكركوك وواسط وأربيل.

وارتفعت إجمالي الإصابات في البلاد، إلى 3 آلاف و260 حالة مؤكدة تماثل إلى الشفاء منها 2126 شخصًا وتوفي 121، فيما يخضع للحجر والعلاج 1013.

من جانبه أعلن مدير دائرة صحة الكرخ في بغداد جاسب الحجامي، تفاصيل الإصابات المسجلة، مبينًا أنها توزعت كما يلي:- أربع إصابات/أبو دشير/محلة 850.- أربع إصابات/الدورة -حي الميكانيك/محلة 850 و834 و836.- إصابتان/ حي الخضراء/محلة 639.- خمس إصابات/العامرية/محلة 636.- إصابة واحدة/الجعيفر/محلة 210.- إصابة واحدة/ الوشاش/محلة 619.- إصابتان/الكاظمية/محلة 421 و427. - إصابة واحدة/ الحرية/محلة 430.- إصابة واحدة/العلاوي/محلة 214.- إصابة واحدة/ حي العامل/محلة 813.- إصابة واحدة/ السيدية /محلة 821.- إصابة واحدة/مدينة الصدر/محلة 557.- إصابة واحدة/ الشعب/محلة 337.

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