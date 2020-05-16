2020/05/16 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رقمنة التعليم..ثورة رابعة الهوة وكسر التقليد – حسن احمد بعد تحولات ومخاضات طويلة تجاوزت العقدين من الزمن ، دخل التعليم ثورتة الرابعة بعد مضي ثلاث ثورات متعاقبة كانت ولازالت تسير بخط متوازي مع تطور العجلة الصناعية للتكنولوجيا بكل مراحلها واشكالها ووسائلها.كلاهما ،وأعني التكنولوجيا والتعليم ، يحاول اللحاق بركب الاخر و يلتقيان في مراحل زمنية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهوة وكسر التقليد – حسن احمد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهوة وكسر التقليد – حسن احمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).