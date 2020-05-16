2020/05/16 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رافع بندر بين شقوق الجدران إصطياد اللمحة الشعرية الهاربة – جبار النجدي تتجه قصائد الشاعر رافع بندر في مجموعته (بين شقوق الجدران) الى المعاني غير المحتسبة لمتغيراتها الكامنة فالمعنى معطى ناقص يتجاوز قصد الأتمام مايجعله دائما في حوزة زمن قادم ينتظر شيئا ملحقا به ويتولد عن ذلك في نصوص المجموعة محادثة الأشياء وتقويلها عارضة الأمكنة عرضا […]

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