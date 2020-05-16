2020/05/16 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي -3- مراجعة رسائل النتاج المتوارث – حسين سميسم ان الجزء الخاص بالشيخ المفيد من كتاب الشيخ احمد الكاتب يكاد يكون وافيا ملما بعقائد وفقه الشيخ ، وبه تناول الكاتب معظم الفقه المتوارث منذ مرحلة الشيخ ، وفي هذه الحلقة ساتناول بعض ماورد في حق الشيخ المفيد فقط ، واختلاف رؤيتي عنه […]

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