كربلاء تسوق 25 ألف طن من محصول الحنطة الى منافذ وزارة التجارة

2020/05/16 | 21:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة اعلنت مديرية زراعة كربلاء عن تسويق 25 ألف طن من محصول الحنطة الى منافذ وزارة التجارة.وقال مدير اعلام المديرية باهر غالي للمعلومة ان “مزارعي كربلاء سوقوا لمنافذ وزارة التجارة (السايلو) 25 ألف طن من محصول الحنطة منذ بداية الحصاد ولغاية الآن، حيث يتم يوميا تسويق 2000 و500 طن”.واضاف ان “هناك […]

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