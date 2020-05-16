الكاظمي: الحشد الشعبي سيكون في مقدمة صولة نهائية لاجتثاث داعش

2020/05/16 | 21:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، في كلمة القاها خلال زيارته مقر هيئة الحشد الشعبي اليوم ، أننا مقبلون على صولة نهائية لإجتثاث تنظيم داعش الذي يحاول إعادة تنظيم فلوله ، وأن مقاتلي الحشد الشعبي في مقدمة الذين ينفذون هذه الصولة الى جانب اخوانهم في الجيش وبقية القوات المسلحة .وأضاف السيد الكاظمي أن

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