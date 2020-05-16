2020/05/16 | 21:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سجلت تركيا، السبت، تراجعا لافتا جديدا للوفيات جراء فيروس كورونا المستجد على أساس يومي، حيث انخفض هذا المعدل إلى 41 حالة.وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها السبت، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1610 ليصل إلى 148067 حالة.ويشير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تسجل تراجعا للوفيات اليومية بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تسجل تراجعا للوفيات اليومية بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).