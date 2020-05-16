تركيا تسجل اكثر من 1600 اصابة و41 وفاة جديدة بكورونا

2020/05/16 | 21:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، مساء اليوم السبت، عن تسجيل اكثر من 1610 اصابة و41 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال قوجة في إحصائية جديدة نشرها اليوم "ارتفع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1610 ليصل إلى 148 ألفاً و67 حالة".ويشير هذا الرقم إلى تراجع طفيف لحصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة في 13 ايار 1639 حالة، وفي 14 ايار 1635، وفي 15 ايار 1708.وأضاف ان "حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 4096 شخصا إثر رصد 41 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر في 13 ايار عند 58 حالة، وفي 14 ايار 55، وفي 15 ايار 48".وتابع قوجة بأن "عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 108 آلاف و137 شخصا بعد تسجيل 2004 حالات شفاء جديدة، لتصل نسبة المتعافين إلى 73%".وأكد على "استمرار التراجع في أعداد المرضى بفيروس كورونا في غرف العناية المركزة"، داعيا إلى "الالتزام بالبقاء في المنازل".وسبق أن أعلنت السلطات التركية أن البلاد تجاوزت المرحلة الأولى من مكافحة فيروس كورونا، معتبرة أن الحكومة باتت تسيطر على سير الوباء في البلاد.

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