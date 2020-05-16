بالوثائق.. نائب يكشف شبهات فساد بـ13 مليار دولار في مشروع مصفى كربلاء

2020/05/16 | 21:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف النائب عن محافظة كربلاء حامد الموسوي، مساء اليوم السبت، عن وجود خسائر مالية بلغت 13 مليار دولار في مشروع مصفى كربلاء النفطي، مطالبا الجهات المعنية ووزارة النفط بالتحقيق في هذا المشروع.ووجه الموسوي سؤالاً برلمانياً إلى وزير النفط، بحسب وثائق اطلعت عليها "كلكامش برس"، أكد فيها أن "هناك مؤامرة كبيرة لعرقلة إكمال مصفى كربلاء، وفساد مالي وإداري وخسائر تبلغ 13 مليار دولار كما هو مبين بالوثائق المرفقة".وطالب "وزارة النفط والجهات المعنية بالتحقيق والإسراع في محاسبة المقصرين والفاسدين وايجاد حلول لهذا المشروع الاستيراتيجي للعراق وكربلاء".

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