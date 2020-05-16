صور.. إبداع الخطوط العربية بريشة فنان كوردي كاكائي

2020/05/16 | 21:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تزخر مدينة كركوك بالمبدعين والفنانين والمثقفين في شتى ضروب الابداع؛ ولقد عُرفت بذلك منذ القرن الماضي، اذ برز فيها المبدعون في شتى مناحي الحياة الفنية والثقافية.

ولم تشذ كركوك المعاصرة عن تاريخها الكبير، اذ يشهد كل يوم بروز طاقات جديدة ومواهب متجددة.

الخطاط عدنان محمد حسين الكاكائي من مواليد مدينة كركوك 1980 كانت بداياته في مجال الخط على يد الخطاط مظفر محمود كونه معلمه الأول.

بدأ يتعلم فن الخط عام 1998 ومنذ ذلك الوقت شارك في كثير من المسابقات والمهرجانات في داخل البلد وخارجه.

نال الكاكائي الجائزة الأولى في مسابقة الحاج خليل الزهاوي التاسعة عام 2008؛ وحاز على الجائزة الأولى ايضا في مسابقة خالد زامدار في السليمانية، وحصل على الجائزة الثانية في مسابقة السفر الدولية الخامسة في النجف الاشرف عام 2015.

واخيرا نال شهادة الدكتوراه الفخرية من اكاديمية مصر للتدريب والتنمية.

يقول عدنان محمد حسين الكاكائي في حديث لـ "شفق نيوز" انه حاليا يستغل حظر التجوال في مدينته بسبب وباء فيروس كورونا في تنفيذ اعمال في فن الخط؛ لأن الخطاط بحاجة الى اوقات كثيرة لإنهاء اعماله.

فضلا عن ذلك يجيد الكاكائي خطوط الرقعة والديواني والجلي الديواني والنسخ والثلث .

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