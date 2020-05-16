2020/05/16 | 21:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة القوات البرية، اليوم السبت، عن صدور توجيهات من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، توصي برفع جاهزية القوات لمواجهة التحديات فيما لفتت الى انها على كامل الاستعداد لمقابلة أي عدوان على الاراضي العراقية.

وقال قائد القوات البرية في اللواء الركن سمير عبد الكريم في تصريح صحفي، تابعته (بغداد اليوم) ان "قيادته تلقت توجيهات من الكاظمي، توصي برفع جاهزية القوات لمواجهة التحديات فيما لفتت الى انها على كامل الاستعداد لمقابلة أي عدوان على الاراضي العراقية".

واشار عبدالكريم الى ان "التحالف الدولي قدم الدعم الى القوات العراقية وفي جميع المجالات بالتسليح والتدريب والتجهيز، وانها الان قادرة على حماية العراق من الاعتداءات الداخلية او الخارجية".

وأكد عبد الكريم بانه :لايمكن ان يعود الارهاب الى العراق كما حدث في عام 2014 وان كل ما يحدث هنا وهناك في قواطع العمليات هي عبارة عن عمليات وصفها بالطبيعية التي لا تؤثر على القطعات ولا على المواطنين، وان الجيش قادر رد تلك التعرضات التي يقوم بها تنظيم داعش الارهابي".

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر امني في ديالى، السبت، عن تفاصيل حادثة القتل قرب قرية نهر الشيخ شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "حادثة القتل التي جرت في قرية نهر الشيخ قرب ناحية العبارة (14كم شمال شرق بعقوبة) استهد

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت هيأة الحشد الشعبي، السبت (16 أيار 2020)، تدمير شبكة انفاق كبيرة يستغلها داعش للتنقل بين مناطق محافظة نينوى.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قطعات اللواء 33 التابعة لقيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، تم

بغداد اليوم- دهوك

افاد مصدر أمني من محافظة دهوك، السبت، باعتقال الناشط المدني والتدريسي بدل برواري، على خلفية دعوته الكوادر التدريسية للتظاهر في المخافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة أمنية مجهولة اعتقلت الناشط المدني والتدريسي بدل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قيادة القوات البرية العراقية تعلن تلقيها توجيهات عاجلة من القائد العام للقوات المسلحة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قيادة القوات البرية العراقية تعلن تلقيها توجيهات عاجلة من القائد العام للقوات المسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).