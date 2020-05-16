2020/05/16 | 21:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أعلن نادي سيسكا موسكو الروسي، اليوم السبت، وفاة طبيب فريق كرة السلة بالنادي، عن عمر يناهز 4...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كورونا يودي بحياة طبيب فريق سيسكا موسكو الروسي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كورونا يودي بحياة طبيب فريق سيسكا موسكو الروسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).