وزارة الصحة .. تعلن تسجيل 67 اصابة بكورونا

2020/05/16 | 21:14 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

صرحت وزارة الصحة في بيان انه "تم فحص (٣١٠٠) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٤٦٥٩٤)".وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت لهذا اليوم (٦٧) إصابة في العراق موزعة كالتالي:بغداد/ الرصافة: ٢٥...

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