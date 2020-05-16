إصابة أول لاعب بفيروس كورونا في الدوري الروسي الممتاز

2020/05/16 | 21:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن رئيس مجلس إدارة نادي لوكوموتيف موسكو لكرة القدم، الروسي أناتولي ميشيرياكوف، إصابة مهاجمه البيروفي جيفرسون فارفان بفيروس كورونا المستجد.ونقلت وكالة “تاس” عن ميشيرياكوف، قوله: “لقد اجتاز (فارفان) اختبارا إيجابيا للفيروس المستجد.سيتم علاجه وفقا لتوصيات الأطباء.نتمنى له الشفاء العاجل”.ولم يغادر جيفرسون فارفان، البالغ من العمر 35 عاما، روسيا في […]

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