الصين، ووهان: نقابة مصغية... للحكومة - المناضل-ة

2020/05/16 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المناضل-ة في سياق عودة الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها بـمدينة ووهان، العاصمة الممتدة لمقاطعة هوبي، تدرس نشرة العمل الصينية (CLB) دور النقابات خلال 76 يومًا من الحجر [الصحي] و تفحص القدرة التي اثبتتها النقابة في تمثيل مصالح العمال الأساسية.



(Réd )في ووهان، كان لجميع عمال الخطوط الأمامية، الطاقم الطبي وعاملات و عمال البناء والصرف الصحي و حراس الأمن سائقي التوصيل والعاملات والعمال البلديين دور حيوي في محارب ......





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