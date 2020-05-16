ذكرى 16 ماي: أين المغرب من خطر الإرهاب؟ - سعيد الكحل

2020/05/16 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل تحل الذكرى 16 للأحداث الإرهابية التي هزت وجدان المغاربة ليلة 16 ماي 2003 بالتفجيرات الانتحارية التي استهدفت خمسة مواقع بمدينة الدار البيضاء ، وتتجدد معها الأسئلة حول مدى نجاح المغرب في تجفيف منابع التطرف واجتثاث جذوره الفكرية والعقدية ، وكذا نجاعة إستراتيجية توفير الأمن الروحي والفكري مقارنة مع نجاح المقاربة الأمنية الفعالة .



عقدان من الزمن كافيان لتكون للمغرب إستراتيجية واضحة ومتعددة الأبعاد لموا ......





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