نقابة تطالب بإطلاق سراح صحفيين اعتقلتهم سلطات دهوك

2020/05/16 | 21:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت لجنة الدفاع عن الحريات الصحفية وحقوق الصحفيين في نقابة صحفيي كوردستان، يوم السبت، بإطلاق سراح صحفيين اعتقلتهم السلطات في مدينة دهوك.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الشرطة في دهوك اعتقلت 6 صحفيين وصادرت مستلزماتهم الصحفية بدون اي مسوغ قانوني خلال تغطيتهم مظاهرة لعدد من الموظفين والمعلمين في محافظة دهوك".

وأضافت أن "ذلك يعتبر خرقا لقانون العمل الصحفي رقم 35 لعام 2007 الذي يمنع توقيف او سجن الصحفي وقت اداءه مهمة صحفية".

وتابعت اللجنة أنه "وبعد محاولات جادة من فرع دهوك للنقابة للافراج عن الصحفيين المعتقلين الا ان مسؤولي مركز شرطة نزاركئ رفضوا مشاركة محامي النقابة في اجراءات التحقيق مع ثلاثة صحفيين ومنعوا دخول ممثلي النقابة للمركز والذي يعتبر تصرفا غير قانوني".

وطالبت اللجنة الجهات االمعنية في دهوك بـ"إطلاق سراح الموقوفين من الصحفيين الستة واعادة مستلزماتهم الصحفية باسرع وقت"، مجددة "ادانتها لاعتقال الصحفيين والتصرفات اللامسؤولة مع ممثلي النقابة في دهوك".

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