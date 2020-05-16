بالصور.. الحياة تعود إلى مدينة أربيل بعد تخفيف قيود كورونا

2020/05/16 | 21:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: اربيل بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى مدينة أربيل بعد أن خففت الحكومة المحلية من إجراءات حظر التجوال المتخذة بسبب فيروس كورونا المستجد.قال قادرعبدالله مواطن من اهالي اربيل في حديث لوكالة العهد نيوز, استطاعت حكومة الاقليم من السيطرة على مرض كورونا والان عادت الاسواق على طبيعتها وافتتح جميع المحلات التجارية مع ايام […]

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