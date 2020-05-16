اعمال ليلة القدر الثالثة (ليلة 23 من شهر رمضان)

2020/05/16 | 21:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة وهِيَ أفضل مِن الليلتين السابقتين (19، 21 رمضان)، ويستفاد مِن أحاديث كثيرة أنّها هِيَ لَيلَة القَدر، وهي ليلة الجهني، وفيها يقدر كُل ‌امر حكيم.وعَن كتاب دعائم الاسلام أنَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) كان يطوي فراشه ويشّد مئزره للعبادة في العشر الأواخر مِن شَهر رَمَضان، وكان يوقظ اهله لَيلَة […]

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