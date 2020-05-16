الكاظمي يرتدي

2020/05/16 | 21:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرحذر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، السبت، مما وصفها بـ"الأصوات النشاز" التي تحاول إيجاد "فجوة" بين الحشد وبين الدولة.

أكد الكاظمي دعمه للحشد الشعبي ورفض "الانتقاص من تضحياته"

وقال الكاظمي في كلمة له خلال زيارة إلى مقر الحشد الشعبي، 16 آيار/مايو، بحضور رئيس الهيئة فالح الفياض وعدد من قادة الألوية من بينهم ميثم الزيدي قائد فرقة العباس القتالية التابعة للمرجعية الدينية في النجف، إن "قانون الحشد رقم 40 الصادر في عام ٢٠١٦ هو الإطار القانوني الذي يحميكم (الحش) وسندافع عنه".

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وأضاف، أن "قوة الدولة هي عندما تكون منسجمة مع قوانينها ومع شعبها"، مشيرا الى أن "هذا الحشد هو حشد الوطن الذي ستخلد تضحياته وشهداؤه في ذاكرة العراقيين".

وأكد الكاظمي بالقول، "إننا مقبلون على صولة نهائية لاجتثاث تنظيم داعش الذي يحاول إعادة تنظيم فلوله، وأن مقاتلي الحشد الشعبي في مقدمة الذين ينفذون هذه الصولة إلى جانب أخوانهم في الجيش وبقية القوات المسلحة".

وحذر الكاظمي، من "وجود بعض الأصوات النشاز التي تحاول إيجاد فجوة بين الحشد وبين الدولة"، مشددًا بالقول إن "هذا التشكيك يجب أن يتوقف".

كما أشار الكاظمي، إلى أن "الحشد تأسس استجابة لفتوى المرجعية الدينية ممثلة بالسيد علي السيستاني وأن الانتقاص من شهدائه من قبل أية جهة كانت أمر مرفوض تمامًا"، مؤكدًا على دعمه للحشد في إطاره القانوني والرسمي، ووعد قيادة الحشد الشعبي "بزيارات مقبلة للإطلاع على احتياجاتهم وتنسيق العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش".

ونشر المكتب الإعلامي للكاظمي مجموعة من الصور التي وثقت الزيارة، حيث أظهرت إحداها الكاظمي وهو يتسلم "سترة" عليها شعار الحشد الشعبي من قبل الفياض، قبل أن يرتديها.

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شكوك وتفاصيل "سرية"

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