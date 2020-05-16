2020/05/16 | 21:31 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز: متابعة أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بإحصاء 796 إصابة جديدة منذ يوم الجمعة.
وأفادت الوزارة بأن العدد الإجمالي للحالات المسجلة في البلاد بلغ 22627 حالة.
كما سجلت الوزارة 4 حالات وفاة جديدة لأشخاص من المصابين بـ”كوفيد 19″، ما يرفع إجمالي الوفيات في الدولة […]
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وأفادت الوزارة بأن العدد الإجمالي للحالات المسجلة في البلاد بلغ 22627 حالة.
كما سجلت الوزارة 4 حالات وفاة جديدة لأشخاص من المصابين بـ”كوفيد 19″، ما يرفع إجمالي الوفيات في الدولة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات تسجل أعلى معدل يومي للإصابات بـ”كوفيد-19″) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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