طبيب اختصاصي بالامراض الانتقالية يكشف سبب تزايد الاصابات بكورونا في العراق

2020/05/16 | 21:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد قال طبيب اختصاص الامراض الانتقالية الدكتور عبد الستار حمادي، السبت، ان استمرار تصاعد الاعداد المصابة بفيروس كورونا وخاصة في العاصمة بغداد لا يعود الى رفع الحظر بشكل جزئي فقط.وذكر حمادي في تصريح صحفي بين ان " استمرار تصاعد الاعداد المصابة بفيروس كورونا وخاصة في العاصمة بغداد لا يعود الى رفع الحظر بشكل جزئي فقط، وانما يعود الى عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية بشكل نهائي"، مشيرا الى ان " عدن ارتداء المواطنين للكمامات والقفازات وعدم الاهتمام بغسل اليدين، اضافة الى الاستمرار بالقيام بالتجمعات العامة والخاصة والاحتفالات وماشابه ذلك هو السبب الرئيسي لانتشار هذا الفيروس بهذه السرعة".واوضح ان " انتشار هذا الوباء يعتمد على الكثافة السكانية، وان بغداد فقط تحتوي على عشرة ملايين مواطن بعكس بقية المحافظات التي لا يتجاوز اعداد سكانها المليون او المليون ونصف، عدا البصرة التي تضم ما يقارب ثلاثة ونصف ملايين مواطن، لذلك نجد ارتفاع نسب الاصابة في هاتين المحافظتين"، لافتا الى انه " على وزارة الصحة التركيز والتشديد على التزام المواطنين باجراءات الصحة والسلامة وخاصة في الاسواق والاماكن العامة التي يكثر فيها التجمعات".

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