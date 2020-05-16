2020/05/16 | 21:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوامر قبض بحق لجنة تعويضات ضحايا الإرهاب في الديوانية مصرع وإصابة منتسبين بموكب وزير الداخلية خلال حادث سير بغداد – عبد اللطيف الموسوي تعرض موكب وزير الداخلية عثمان الغانمي الى حادث سير اثناء عودته من تكريت ادى الى وفاة منتسب واصابة ثلاثة اخرين.وقال شهود عيان ان (منتسباً توفي واصيب ثلاثة […]

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