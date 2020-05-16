2020/05/16 | 21:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البابا يشارك في صلاة بين الأديان ضد كورونا اليوم إفتتاح أبواب الكنائس في إقليم كردستان اربيل – فريد حسن روما – صلاح السلام قدم وزير الأوقاف بشتيوان صادق في اقليم كردستان شكره الى رعاة الكنائس من رجال الدين المسيحيين لألتزامهم بتعليمات جائحة كورونا .ووجه صادق كتاب شكر الى كافة الكنائس […]

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