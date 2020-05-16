2020/05/16 | 21:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم : 110 منحة لنيل الماجستير والدكتوراه في روسيا بغداد – الزمان أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر 110 منحة دراسية لنيل شهادتي الماجستير والدكتوراه للعام المقبل في الجــــــامعات الروسية.وقال المدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية حازم باقر طاهر في بيان تلقته (الزمان) امس، إن (الجانب الروسي منح العراق 110 […]

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