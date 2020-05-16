الحشد الشعبي يعثر على شبكة انفاق كبيرة لـ”داعش” جنوب غرب الموصل

2020/05/16 | 21:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوات الحشد الشعبي، السبت، على شبكة انفاق كبيرة لفلول تنظيم “داعش” الإرهابي جنوب غرب الموصل، فيما تمكنت من تطهير أربع مناطق.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن قطعات اللواء 33 التابعة لقيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي تمكنت خلال عملية أمنية نفذتها، اليوم، لتطهير مناطق جنوب غرب الموصل من العثور على

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